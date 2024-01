PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour ce crack

Jean de Teyssière

Cet été, le PSG a choisi de faire un pari sur l'avenir en recrutant le jeune attaquant de l'OL, Bradley Barcola. Arrivé contre la somme de 50M€, l'international espoir français a toujours bénéficié de la confiance de son entraîneur, Luis Enrique et grappille de plus en plus de temps de jeu. Face à Orléans, samedi, en 16èmes de finale de la Coupe de France, l'ailier droit aura encore une carte à jouer et Luis Enrique lui prédit un avenir radieux.

Passer d'un OL en situation de relégable au PSG et sa galaxie de stars, Bradley Barcola a plutôt bien réussi à digérer son transfert. Auteur de deux buts et deux passes décisives en Ligue 1, l'ancien Lyonnais affiche un bon niveau de jeu et Luis Enrique s'applique à lui conserver sa confiance. Une confiance qui paye, puisque sur le dernier match de Ligue 1, face au RC Lens, Barcola était titulaire et a marqué un superbe but, bien lancé par Kylian Mbappé.

Newcastle, point de départ du renouveau de Barcola ?

Lors de l'avant-dernier match de poule du PSG en Ligue des Champions et la réception de Newcastle, Bradley Barcola était entré en jeu et avait été très en vue. Il a réussi à dynamiter une ligne offensive parisienne jusqu'alors moribonde. Mais le jeune attaquant a manqué de mordant et peut-être d'expérience car il a manqué de nombreuses occasions d'égaliser. Mais cette prestation, longtemps commentée, est défendue par Luis Enrique, présent en conférence de presse ce vendredi : « Ce n'était pas le pire joueur après Newcastle et ce n'est pas non plus le meilleur actuellement. »

«J'ai toujours bien parlé de Barcola, il a une grosse marge de progression»