Mercato - PSG : Campos sort le grand jeu, un transfert colossal prend forme ?

Toujours bien décidé à recruter un défenseur central d'ici la fin du mercato d'hiver, le PSG fait de Leny Yoro sa grande priorité. Bien que ce dossier s'annonce très compliqué, Luis Campos ne lâche rien en coulisses et sort même le grand jeu afin de tenter de convaincre le jeune défenseur du LOSC qu'il aura sa place dans l'effectif de Luis Enrique.

Malgré l'arrivée de Lucas Beraldo pour environ 20M€ lors de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG continue de scruter le marché afin de dénicher un défenseur central. Et pour cause, entre la grave blessure de Milan Skriniar et l'incertitude concernant la date de retour de Presnel Kimpembe, Luis Enrique verrait d'un bon œil l'arrivée d'un autre axial. Et visiblement, Luis Campos a trouvé sa grande priorité.

Mercato - PSG : Une nouvelle surprise se prépare après ce transfert ? https://t.co/egZC71Kejw pic.twitter.com/VgOmN9VVxy — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Luis Campos fait le forcing pour Lenny Yoro

En effet, selon les informations de Foot Mercato , malgré la complexité du dossier, Luis Campos tente de boucler le transfert de Leny Yoro. Le conseiller sportif du PSG, conscient de l'ampleur de la tâche qui l'attend, sort le grand jeu afin de convaincre le défenseur du LOSC et son entourage. Des arguments qui pourraient faire la différence, Luis Campos tentant notamment d'expliquer à Leny Yoro qu'il aurait pleinement sa place dans le projet parisien.

Un transfert à 90M€ ?

Reste désormais à savoir si Luis Campos parviendra à se montrer suffisamment convaincant, mais dans tous les cas, même si Leny Yoro accepte de rejoindre le PSG cet hiver, il faudra ensuite trouver un accord avec le LOSC où le défenseur de 18 ans est sous contrat jusqu'en 2025. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Olivier Létang, conscient d'avoir une pépite dans son club, réclame 90M€ au PSG pour le transfert de Leny Yoro. Une somme très importante qui s'explique notamment par la concurrence dans ce dossier puisque la plupart des grands clubs européens sont dans le coup à l'image du Real Madrid, de Manchester United ou encore du Bayern Munich. Mais depuis peu, Leny Yoro est représenté par un certain Jorge Mendes, ce qui devrait faire les affaires du PSG.