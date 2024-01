Mercato - PSG : Surprise, Luis Enrique va faire capoter un transfert ?

Pierrick Levallet

En manque de temps de jeu au PSG, Nordi Mukiele souhaite se relancer en vue de l'Euro 2024. Le Bayern Munich le convoite et espère lui mettre la main dessus cet hiver. Mais même si la latéral droit de 26 ans n'est plus dans les petits papiers de Luis Enrique, le technicien espagnol pourrait être amené à le retenir lors de ce mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nordi Mukiele pourrait bien vivre ses derniers jours en tant que joueur du PSG. Le latéral droit de 26 ans, qui souhaite se relancer en vue de l’Euro 2024, est convoité par le Bayern Munich. D’ailleurs, l’international français ne serait plus vraiment dans les petits papiers de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Paris fixe ses conditions pour ce transfert ! https://t.co/uT1n3pG5d7 pic.twitter.com/k9yhvWuDo3 — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Mukiele poussé vers la sortie «à cause des sorties» ?

« Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, et on sait pourquoi. C’est à cause des sorties. C’est un peu l’organisateur des soirées, Luis Enrique a fini par le savoir et il n’en veut plus. Il ne lui fait plus confiance » avait notamment indiqué Daniel Riolo au micro de l’ After Foot sur RMC .

Luis Enrique parti pour le retenir ?