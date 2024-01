PSG : La solution est annoncée pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Évoluant dans l'axe depuis un certain temps maintenant sous les ordres de Luis Enrique, Kylian Mbappé pourrait bien vivre un malaise similaire à celui qu'il avait traversé avec Christophe Galtier la saison passée. Karim Mokkedem, entraîneur d'Orléans, a alors donné la solution au PSG pour régler ce problème une bonne fois pour toute.

Après avoir passé le plus clair de son temps dans l’axe la saison passée, Kylian Mbappé avait retrouvé son aile gauche sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Mais cela a été de courte durée. Après quelques semaines, le technicien espagnol a repositionné la star de 25 ans en tant que numéro 9.

Un nouveau malaise avec Mbappé au PSG ?

Ce rôle, Kylian Mbappé ne l’apprécie pas particulièrement. Il l’avait d’ailleurs fait savoir la saison dernière avec le fameux #PivotGang sous Christophe Galtier. Un certain malaise pourrait donc de nouveau s’installer avec le capitaine de l’équipe de France au PSG. Karim Mokkedem a alors donné la solution à Luis Enrique pour régler le problème.

«Il est bon à tous les postes»