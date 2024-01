PSG : L’annonce surprise, Luis Enrique comparé à un ancien de l’OM !

Thomas Bourseau

Marcelo Bielsa a laissé une trace forte de son passage à l’OM entre 2014 et 2015. Son style de jeu a enchanté certains supporters de l’Olympique de Marseille. Sélectionneur de l’Uruguay, Bielsa a été comparé à Luis Enrique par Manuel Ugarte, qui côtoie les deux entraîneurs en sélection et au PSG. Explications.

Luis Enrique a tout gagné avec le FC Barcelone lors de son passage de trois saisons en Catalogne entre 2014 et 2017. L’actuel entraîneur du PSG, où il a signé un contrat de deux saisons en juillet 2023, est connu pour prôner un style de jeu basé sur la possession de balle et un jeu vertical par séquences.

Pour Ugarte, Bielsa et Enrique se ressemblent

Pour Manuel Ugarte, Luis Enrique partage une même notion footballistique avec Marcelo Bielsa, ex-entraîneur de l’OM et actuel sélectionneur de l’Uruguay. « D'une manière générale, ils sont d'accord sur de nombreux points. Bielsa est plus axé sur l'attaque en pressant et en allant de l'avant le plus rapidement possible, tandis que Luis Enrique est plus axé sur la possession du ballon. Mais à bien des égards, ils se ressemblent ». a affirmé l’international uruguayen à ESPN où il côtoie Bielsa.

Luis Enrique juge Manuel Ugarte comme étant «impressionnant»