Affaire Naël, la mise au point de Mbappé

Le 28 juin dernier, le jeune Naël avait été abattu par un policier ayant fait usage de son arme à Nanterre. Très vite, la France s'est embrasée et plusieurs personnalités publiques lui ont rendu hommage. C'est le cas de Kylian Mbappé. Le joueur avait publié un message, qui avait provoqué la polémique. Ce jeudi, il se défend.

En juin dernier, le jeune Naël était abattu par un policier. Un évènement qui allait plonger la France dans une vague de violence. Quelques heures après cet incident, Kylian Mbappé avait tenu à rendre hommage au jeune homme de 17 ans. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt » a vait confié la star du PSG. Une sortie critiquée par plusieurs hommes politiques. Ils reprochaient à Mbappé de ne pas soutenir le policier, qui avait invoqué la légitime défense. Ce jeudi, l'international français est revenu sur cette polémique.

Mbappé se défend

« Pourquoi je prends la parole sur ces sujets là ? Parce que je suis un citoyen du monde et mon rôle de citoyen est le même que tout le monde. Ce n’est pas parce que dans mon métier je suis dans une bulle que l’homme est dans une bulle. L’homme est sur Terre, il suis l’actualité, ce qu’il se passe, il s’informe, il s’inquiète, il est heureux. L’homme n’a pas besoin d’être dans sa bulle. C’est important de montrer aux gens qu’on n’est pas sur une autre planète, on est avec vous. On voit ce qui se passe, on est actif de notre vie » a lâché Mbappé lors d'un entretien à Envoyé Spécial.

« Je suis libre de dire ce qu’il me semble juste »