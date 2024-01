PSG : La mère de Kylian Mbappé lâche une annonce pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a que 25 ans et est encore loin de prendre sa retraite. Mais interrogé sur l'avenir de son fils, Fayza Lamari espère que son fils prendra son relai à la tête de l'association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé). Lancée il y a quelques années, elle a permis de construire des écoles dans les pays d'Afrique, notamment au Cameroun.

L'émission Envoyé Spécial a consacré un numéro à Kylian Mbappé. L'occasion pour le joueur du PSG et sa mère d'évoquer l'association IBKM, qui a lancé plusieurs projets en Europe et en Afrique. C'est notamment lors d'un déplacement à Yaoundé que Fayza Lamari s'est prononcé sur l'avenir de son fils.

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à 150M€ se prépare à cause de Mbappé https://t.co/KDrqd0srOl pic.twitter.com/oj5iWMgwck — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Fayza Lamari parle de son après-carrière

« J’espère profondément que Kylian prendra le relai. Si ce ne sera pas lui, ce sera quelqu’un d’autre. Là ok, il a sa carrière. Mais j’espère profondément qu’il prendra le relai. Je veux réussir mon éducation (rires) » a confié la mère du joueur. Selon elle, il est important de faire preuve d'altruisme.

« Il faut être capable de redonner à l’autre »