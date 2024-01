PSG : Le gouvernement Macron confirme le jackpot avec Neymar !

Benjamin Labrousse

Début janvier, une enquête révélait que l’actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait facilité l’exonération de certaines taxes financières pour le PSG lors du transfert de Neymar en 2017. Présent à Saint-Denis ce jeudi, l’ancien ministre des comptes publics est revenu sur cette affaire, affirmant que la présence du Brésilien en France avait permis de récolter de nombreux impôts.

Le 4 janvier dernier, une enquête publiée par Médiapart agitait le football français. Le média révélait comment Gérald Darmanin, alors ministre des comptes publics, avait permis au PSG de ne pas payer certaines taxes lors du transfert de Neymar en provenance du FC Barcelone en 2017.

Gérald Darmanin a aidé le PSG dans le transfert de Neymar

Recruté contre 222M€, l’ex-numéro 10 du PSG a énormément fait parler de lui sur ses années parisiennes. Désormais à Al-Hilal, le transfert de Neymar vers le club parisien revient donc en force dans l’actualité. Toujours selon Médiapart , l’actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, aurait à l’aide de son ancien directeur de cabinet, permis au PSG d’être exonéré d’une somme pouvant aller de 67M€ jusqu’à 224M€. La raison ? S’agissant d’une clause libératoire, le club parisien avait décidé de verser la somme directement à Neymar, afin que ce dernier puisse directement déclencher sa clause le liant au FC Barcelone. L’administration fiscale aurait donc été en capacité d’exiger une énorme somme d’imposition au PSG.

« Si Neymar n'était pas venu, aucun impôt n'aurait été payé »