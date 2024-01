Mercato - PSG : Une demande est faite pour l’avenir de Mbappé !

Benjamin Labrousse

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est fortement convoité par le Real Madrid. Libre de s’engager où bon lui semble depuis le 1er janvier dernier, l’attaquant du PSG n’a toujours pas pris de décision comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. D’ailleurs, l’ancien entraîneur parisien Luis Fernandez aimerait que Mbappé soit ménagé sur les questions à propos de son avenir.

Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG l’an prochain ? Après avoir prolongé au sein du club parisien en 2022, l’attaquant de 25 ans voit son bail actuel expirer en juin prochain. Dès le 1er janvier dernier, Mbappé se trouvait dans une position de force concernant son avenir, lui qui peut depuis cette date, s’engager de manière unilatérale dans le club de son choix.

Mercato : «Mbappé ? Je suis presque sûr qu’il va rester au PSG» https://t.co/OyULN6hHXz pic.twitter.com/BLko1U7Sy5 — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Mbappé n’a toujours pas tranché quant à son avenir

Le 8 janvier dernier, le10sport.com vous a révélé que Kylian Mbappé n’avait pas pris la moindre décision quant à un possible départ du PSG. Comme à son habitude, le numéro 7 parisien souhaite reporter son choix à plus tard, lui qui est concentré sur les prochaines échéances à Paris. Régulièrement évoqué, l’avenir du capitaine de l’équipe de France est sur toutes les lèvres, et cela pourrait être négatif pour les performances du joueur selon Luis Fernandez.

« En attendant, laissez-le jouer tranquillement ! »