Mercato - RC Lens : Offensive lancée, un joli transfert est tenté

Pour le moment, le RC Lens n'a recruté qu'un seul joueur : Jhoanner Chavez. L'arrière gauche équatorien est arrivé en prêt du club brésilien du EC Bahia. Récemment, le club nordiste semblait encore chercher du renfort en défense et les dirigeants lensois auraient pris la température pour l'ancien Lyonnais, Oumar Solet. Actuellement au RB Salzbourg, le défenseur central est en passe de quitter l'Autriche. Mais les émoluments touchés par Solet auraient très vite douché les espoirs lensois.

Solet proche de Naples ?

Arrivé à 18 ans à l'Olympique Lyonnais, Oumar Solet a de suite montré de belles choses lors de ses premières apparitions en pro, en 2018. Le natif de Melun a très vite quitté la France et l'OL pour filer en Autriche, contre la somme de 5M€. Après quatre ans passés là-bas, le défenseur français a des envies d'ailleurs et le SSC Naples se serait mis sur le dossier. Un accord entre les deux clubs aurait même été trouvé, même si rien n'est encore officiel.

Le RC Lens a tenté de recruter Solet