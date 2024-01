Mercato - RC Lens : Transfert record, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Serial buteur du RC Lens la saison dernière, Loïs Openda ne sera finalement resté qu’une saison chez les Sang et Or. En effet, les performances du Belge ont intéressé du monde, à commencer par le RB Leipzig. Les Allemands ont alors sorti le chéquier, faisant d’Openda la plus grosse vente de Lens. Un transfert sur lequel est revenu le principal intéressé.

Au terme d’une saison XXL, le RC Lens a perdu deux de ses cadres durant le dernier mercato estival. Tandis que Seko Fofana a fait ses valises pour l’Arabie Saoudite, Loïs Openda s’est lui envolé pour l’Allemagne. L’attaquant belge s’est alors engagé au RB Leipzig dans le cadre d’un transfert record. En effet, Openda a été vendu pour près de 50M€, devenant à cette occasion la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens.

Désormais, Loïs Openda évolue donc en Allemagne, où il continue de faire parler son talent. A l’occasion d’un entretien accordé à l’ AFP , le buteur du RB Leipzig s’est confié sur son choix de quitter le RC Lens pour ce club allemand, expliquant alors : « Leipzig, c'est l'équipe parfaite pour moi pour progresser. J'ai toujours souhaité réaliser un bon transfert. Le RB Leipzig est l'équipe parfaite pour moi pour progresser. Dans la façon dont ils jouent, ça me permet d'avoir une bonne connexion avec moi comme joueur ».

