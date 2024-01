Mercato - OM : En galère, Longoria ressort un vieux dossier

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille devrait jusqu’au bout du mercato hivernal se battre en coulisses dans l’optique de recruter un défenseur gauche pour succéder à Renan Lodi. Après avoir rencontré bien des obstacles sur le marché des transferts, Pablo Longoria ressortirait un vieux dossier : Sergio Gomez.

Décidément, l’OM peine à parvenir à ses fins dans sa quête d’un arrière latéral évoluant dans le couloir gauche dans le onze de départ de Gennaro Gattuso. Certes, Ulisses Garcia a déposé ses valises à Marseille cette semaine, mais c’est pour occuper le rôle de la doublure du remplaçant de Renan Lodi, transféré à Al-Hilal contre un chèque total de 25M€.

Échecs pour Doig, Truffert et Jurasek !

Ces derniers jours, plusieurs pistes de l’OM à la position de latéral gauche ont semblé voler en éclat. Ce fut notamment le cas de Josh Doig, malgré la volonté de l’Écossais de venir, mais aussi d’Adrien Truffert, jugé trop cher par les dirigeants de l’OM au vu du prix demandé par le Stade Rennais, à savoir 25M€. David Jurasek devrait pour sa part s’engager à Hoffenheim.

Retour de flamme à Marseille pour Sergio Gomez ?