Mercato - RC Lens : Un joueur lensois vers le FC Barcelone ?

Benjamin Labrousse

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens avait réalisé un mercato estival ambitieux. Réputé pour sa capacité à dénicher des joueurs prometteurs, le club artésien avait déboursé 4,5M€ afin de recruter le Colombien Oscar Cortes. Peu en vue avec les Sang et Or en ce début de saison, le joueur de 20 ans aurait néanmoins tapé dans l’œil du FC Barcelone.

Dauphin du PSG la saison passée en championnat, le RC Lens a pris de l’ampleur au cours des dernières saisons. Auteur de belle vente sur le mercato estival il y a quelques mois, le club artésien avait ainsi pu recruter plusieurs joueurs talentueux. Les Sang et Or sont réputés pour leur réseau de scouting impressionnant, et n’ont pas hésité à boucler un gros coup du côté de la Colombie cet été.

Mercato - PSG : Le RC Lens a tenté un transfert à Paris https://t.co/DMCLcJjErH pic.twitter.com/goWuGit31R — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Le RC Lens a bouclé un coup à 4,5M€ cet été

En effet, le RC Lens avait dépensé 4,5M€ afin de recruter le jeune Oscar Cortes. Arrivé en France en provenance du Millionarios FC, le joueur de 20 ans n’a pas réellement eu l’occasion de se démarquer au sein de la formation de Franck Haise. Auteur de son 1er but au sein du club lensois face à Reims le 16 décembre dernier, Oscar Cortes attise d’ores et déjà la convoitise d’un cador européen.

Le Barça suit Oscar Cortes de près