Mercato - RC Lens : Transfert historique, l’ASSE s’en mêle

Le RC Lens a signé son plus gros transfert lors du dernier mercato. Acheté 30M€, Elye Wahi devait assurer la succession de Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Mais depuis quelques semaines, le jeune joueur de 21 ans traverse une période de turbulences. Son ancien coach à Montpellier, Olivier Dall'Oglio a livré quelques clés pour que le buteur retrouve sa confiance.

Muet en championnat depuis le 25 novembre dernier, Elye Wahi vit ses premiers moments difficiles au RC Lens. Recrue la plus chère de l'histoire du club nordiste, le buteur porte en lui le poids de son transfert et de son prix. A 21 ans, l'international espoirs peut compter sur le soutien de ses coéquipiers durant cette période trouble.

« Il faut se faire une carapace »

Questionné par L'Equipe , son ancien coach à Montpellier Olivier Dall'Oglio s'est livré sur la personnalité de Wahi. « À Montpellier, c'était un jeune du club, il n'a pas eu à affronter les sifflets ou les critiques des réseaux sociaux, qui sont une plaie énorme pour les jeunes joueurs. C'est nouveau, et ça doit peser énormément sur Elye. Sa période d'immunité est passée. Quand il n'y a plus de cocon, il faut se faire une carapace » a déclaré l'actuel entraîneur de l'ASSE. Selon lui, Wahi doit produire plus pour rêver plus grand.

Dall'Oglio réclame plus d'effort