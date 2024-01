Mercato - PSG : «C’est hallucinant», l’offre légendaire que va recevoir Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Cependant, il aurait toutes les cartes en mains, notamment pour prolonger au PSG. Selon Daniel Riolo, le club de la capitale a proposé une offre incroyable à son attaquant afin qu’il reste à Paris au-delà de cette saison.

Un an et demi après avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger sur le gong, le PSG veut refaire le même coup et ainsi éloigner la menace du Real Madrid. Ainsi, selon Daniel Riolo, le club de la capitale va transmettre une offre surréaliste à son attaquant.

Riolo dévoile l'énorme proposition du PSG pour Mbappé

« Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100M€ par saison », dévoile le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant»