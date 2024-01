Mercato - ASSE : Un attaquant se lâche sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté il y a un peu plus d'un an, Gaëtan Charbonnier aura connu des débuts encourageants avec l'ASSE avant de rapidement se blesser gravement au genou. Et bien qu'il soit revenu cette saison, l'ancien buteur de l'AJA n'entrait plus dans les plans d'Olivier Dall'Oglio, ce qui a précipité son départ. Après la rupture de son contrat avec les Verts, Charbonnier a rapidement rebondi du côté de Bastia, un choix qu'il justifie.

«C'est important d'être dans un club qui a une histoire»

« Oui j'avais quelques sollicitations mais Bastia est venu très tôt, bien avant même le mercato et ça a été quelque chose qui a fait pencher la balance assez rapidement. Le discours du président et le discours du coach font qu'aujourd'hui je suis là et je suis très content d'être ici. C'est important d'être dans un club qui a une histoire, ça nous rappelle au quotidien qu'on travaille dans un grand club malgré les passages difficiles qu'il a connu. On est là pour redorer le blason du club donc on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien », assure-t-il en conférence de presse avec son nouveau club avant d’être relancé sur le fait qu’il serait très attendu à Bastia compte tenu de son expérience de la Ligue 2.

«J'aime avoir des responsabilités»