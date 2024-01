Mercato - OM : Le départ de Gattuso annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement 7e de Ligue 1, l’OM est encore très loin de ses objectifs de podium et de qualification en Ligue des Champions fixés pour la fin de saison. Et si le club phocéen ne remonte pas très vite au classement, Gennaro Gattuso ainsi que d’autres membres pourraient plier bagages l’été prochain selon Daniel Riolo.

L’OM a encore laissé filer des points vendredi soir en concédant le match nul à domicile face au RC Strasbourg (1-1), et la formation de Gennaro Gattuso pointe à la 7e place du championnat. Une situation sportive incertaine et qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir du projet McCourt, à commencer par le futur de l’entraîneur italien qui pourrait quitter l’OM en fin de saison à en croire les révélations de Daniel Riolo en direct sur RMC Sport lundi soir, dans l’émission l’After Foot.

« Gattuso ? Ligue de Champions, sinon il s’en va »

« L’année prochaine, je ne vois personne rester. Gattuso a une sorte de clause liée à la Ligue des champions, sinon il s’en va. Longoria a été quitté par ses plus fidèles collaborateurs. Tessier prend de plus en plus de place au club et on sait que son intention c’est d’être président du club. Je me prépare à un nouveau grand chambardement cet été à l’OM. On verra comment ça va repartir et avec qui », lâche sèchement Riolo.

« Il ne sait plus quoi faire »