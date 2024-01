PSG : Mbappé écœure l’OM et le RC Lens, il jubile

Benjamin Labrousse

La saison dernière, le PSG s’est adjugé le titre de Ligue 1 avec seulement un petit point d’avance sur le RC Lens. Buteur lors de la rencontre décisive face aux Lensois en avril 2023, Kylian Mbappé a révélé comment les hommes de Christophe Galtier se sont sentis champion de France après cette victoire.

Lors de l’exercice 2022-2023, le PSG s’est fait peur. Après un début de saison extraordinaire, les partenaires de Kylian Mbappé, Lionel Messi, ou encore Neymar, ont connu une chute de rythme terrible au retour de la Coupe du monde.

Mercato - PSG : Mbappé à la place d'une star, ils en rêvent https://t.co/G52L0ndWso pic.twitter.com/lljp9jlZ8N — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Le PSG a frappé fort face aux gros poissons de Ligue 1 l’an passé

Suivis de près par le RC Lens et l’OM au classement, les hommes de Christophe Galtier ont su frapper fort lors des grands rendez-vous de la phase retour. Malgré une défaite face à l’OM en Coupe de France quelques jours auparavant, le PSG s’était imposé (0-3) au Vélodrome, le 26 février. Quelques semaines plus tard, Paris a vaincu le RC Lens (3-1) au Parc des Princes, le 15 avril 2023. Une victoire majeure, acquise grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, de Vitinha, et de Lionel Messi.

« Le titre est fini à ce moment-là »