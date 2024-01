Casse-tête au PSG, Luis Enrique a tranché

Amadou Diawara

Milan Skriniar va manquer plusieurs mois de compétition à cause d'une grosse entorse de la cheville. Alors que le PSG joue ce dimanche soir face au RC Lens, Luis Enrique a le choix entre trois joueurs pour remplacer le Slovaque : Lucas Beraldo, Danilo Pereira et Lucas Hernandez. Et le coach du PSG aurait opté pour le Portugais.

Lors du duel entre le PSG et le Toulouse FC le 3 janvier (2-0), Milan Skriniar s'est blessé sérieusement. Victime d'une grosse entorse de la cheville, le défenseur slovaque a dû se faire opérer. Par conséquent, Milan Skriniar va manquer plusieurs mois de compétition avec le PSG.

Luis Enrique doit remplacer Skriniar

Pour pallier l'absence de Milan Skriniar, Luis Enrique a trois choix au sein de son effectif. D'abord, le coach du PSG peut utiliser Danilo Pereira. Véritable couteau suisse du PSG, le Portugais est un milieu de terrain de formation, mais il est capable d'évoluer en défense centrale, comme il l'a déjà fait à maintes reprises depuis son arrivée à Paris lors du mercato estival 2021. Ensuite, Luis Enrique peut choisir Lucas Hernandez. Formé en tant que défenseur central, l'international français évolue surtout dans le couloir gauche depuis sa signature au PSG au mois de juillet, et ce, à cause de l'absence de Nuno Mendes. Ainsi, s'il recentre Lucas Hernandez, l'entraineur du PSG va devoir trouver une solution pour le poste de latéral gauche. Enfin, Luis Enrique peut miser sur Lucas Beraldo, mais il vient tout juste d'arriver à Paris, et ce, en provenance de Sao Paulo (Brésil).

Luis Enrique préfère Pereira à Hernandez et Beraldo