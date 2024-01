Mercato - PSG : Ça bouge pour le transfert d'un flop à Paris

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Alors que José Mourinho ne voudrait plus du milieu de terrain portugais, plusieurs clubs seraient passés à l'action pour le récupérer cet hiver. De son côté, le PSG est disposé à rapatrier Renato Sanches à Paris pour le renvoyer vers un autre club dans la foulée.

Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a été poussé vers la sortie par sa direction lors du dernier mercato estival. Alerté par la situation de l'international portugais, l'AS Rome a bouclé sa signature sous la forme d'un prêt avec option d'achat (obligation d'achat sous condition pour être plus précis).

Mercato - PSG : Une grosse bataille se prépare pour ce crack à 90M€ ! https://t.co/5gfU1pbq7F pic.twitter.com/x9NYCnsfa7 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

L'AS Rome ne veut plus de Renato Sanches

Peu épargné par les pépins physiques cette saison, Renato Sanches n'a pas réussi à enchainer les matchs depuis son arrivée à la Roma. Par conséquent, José Mourinho voudrait le rendre au PSG d'ici la fin du mois de janvier. N'étant pas contre cette idée, le club de la capitale ne rapatriera Renato Sanches que si, et seulement si, il lui trouve un nouveau point de chute au préalable. En effet, Luis Campos refuserait de laisser le milieu de terrain de 26 ans dans les pattes de Luis Enrique lors de la deuxième partie de saison. Et heureusement pour l'AS Rome, Renato Sanches ne manquerait pas de prétendants.

Besiktas a lancé les grandes manoeuvres