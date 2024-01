RC Lens : L'ASSE donne la solution pour régler ce calvaire

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier avec la lourde tâche de succéder à Loïs Openda, Elye Wahi vit des premiers mois compliqués avec le RC Lens. Auteur de 4 buts toutes compétitions confondues cette saison, le rendement de l’international espoir français est encore insuffisant. Son ancien entraîneur à Montpellier, Olivier Dall’Oglio, désormais sur le banc de l’ASSE, s’est exprimé à son sujet auprès de L'Équipe.

« On se parle régulièrement avec Elye. Le message à ceux qui sifflent : s’ils pensent que siffler un jeune joueur est la meilleure manière pour lui donner de la confiance et le rendre fort… ils ne sont pas très intelligents . » Sorti sous les sifflets de Bollaert le week-end dernier, lors de l’élimination en 32es de finale de la coupe de France face à l’AS Monaco, Elye Wahi avait reçu le soutien de Franck Haise. Transfert le plus cher de l’histoire deu RC Lens, l’attaquant de 21 ans peine encore à répondre aux espoirs placés en lui.

« Il n'a pas eu à affronter les sifflets ou les critiques des réseaux sociaux »

Il faut dire qu’Elye Wahi a pris une nouvelle dimension l’été dernier, après avoir été recruté contre 35M€ par le RC Lens. « À Montpellier, c'était un jeune du club, il n'a pas eu à affronter les sifflets ou les critiques des réseaux sociaux, qui sont une plaie énorme pour les jeunes joueurs. C'est nouveau, et ça doit peser énormément sur Elye. Sa période d'immunité est passée. Quand il n'y a plus de cocon, il faut se faire une carapace », a confié son ancien entraîneur à Montpellier, Olivier Dall’Oglio, auprès de L'Équipe .

« Il ne faut pas le lâcher, jamais »