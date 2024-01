Mercato - OL : En feu, Lyon lâche une nouvelle offre à 15M€

La rédaction

En quête d'un milieu de terrain cet hiver, l'OL s'est activé en ce sens en se rapprochant du Stade Rennais pour s'offrir Nemanja Matic. Seulement, le club breton a fermé la porte à un départ du Serbe. Ainsi, le club rhodanien s'est penché vers Fenerbahce pour Ismail Yükse et aurait même formulé une offre de 15M€.

Une chose est sûre, l'OL n'est pas en train de chômer en cette période de mercato d'hiver. Alors qu'il reste encore un peu plus de dix jours avant sa fermeture, le club rhodanien s'est déjà attaché les services de quatre joueurs : un gardien de but (Lucas Perri), un défenseur (Adryelson) et deux attaquants (Gift Orban et Malick Fofana). Mais l'OL n'a pas encore achevé son recrutement, cherchant à renforcer son entre-jeu, seul secteur dénué de nouveaux éléments.

L'OL lorgne un joueur de Fenerbahce

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Lyon s'est intéressé auprès de Rennes pour enrôler Nemanja Matic cet hiver. Malgré un accord trouvé avec le joueur, le club rhodanien s'est fait recaler par le Stade Rennais, qui ne souhaite pas s'en séparer cet hiver. Ainsi, comme l'a révélé L'Équipe en début de semaine, l'OL s'est rapproché d'Ismail Yüksek, évoluant du côté de Fenerbahce, en Turquie.

L'OL est prêt à débourser 15M€

Selon le journaliste local Arda Birben, une offre de 15M€ bonus compris serait parvenue sur la table des dirigeants turcs pour Yüksek. Toujours d'après Arda Birben, la direction de Fenerbahçe aurait très bien accueilli cette offre, et elle souhaiterait que le joueur prenne rapidement sa décision. Affaire à suivre...