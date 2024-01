Mercato - OL : Un nouveau transfert à 6M€ est décidé !

Benjamin Labrousse

Très actif sur le marché des transferts, l’OL ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Après les arrivées récentes de Malick Fofana et de Gift Orban, tous deux en provenance de La Gantoise, le club rhodanien devrait enregistrer un nouveau renfort sur l’aile. Prêté depuis le début de saison par l’ESTAC, Mama Baldé semble bien parti pour rejoindre Lyon définitivement.

Après un début de saison cauchemardesque, l’OL souhaite repartir de l’avant. Désormais mené par Pierre Sage, le club lyonnais s’est considérablement renforcé sur le mercato hivernal. Après les arrivées des Brésiliens Adryelson et Lucas Perri, Lyon a conclu deux gros coups sur le plan offensif, avec Malick Fofana et Gift Orban, recrutés respectivement contre 17M€ et 13M€.

L’OL va lever l’option d’achat de Mama Baldé

Mais visiblement, l’OL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et va enregistrer un nouveau renfort… déjà présent au club. En effet, RMC Sport révèle ce samedi que les dirigeants lyonnais devraient très prochainement lever l’option d’achat de Mama Baldé, prêté depuis le début de saison par l’ESTAC.

L’OL va dépenser 6M€ pour ce transfert

Ainsi, le Bissao-Guinéen devrait s’engager avec l’OL jusqu’en 2026. Un montant de 6M€ correspondant à l’option d’achat de Mama Baldé va être récupéré par le club troye. Reste désormais à savoir si le joueur de 28 ans aura plus de temps de jeu à l’avenir avec l’OL…