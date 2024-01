Mercato - OL : Un indice lâché pour le prochain transfert ?

Alexis Brunet

L'OL bouge beaucoup sur ce mercato hivernal. Les dirigeants lyonnais ont déjà recruté Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, Gift Orban et ce n'est peut-être pas fini. Certaines rumeurs affirment que Diego Moreira pourrait repartir à Chelsea dès cet hiver, ce qui serait une condition nécessaire pour l'arrivée d'Arnaut Danjuma à Lyon.

S'il y a bien un club qui va se servir du mercato hivernal en Ligue 1, c'est l'OL. Les Lyonnais sont mal en point en championnat, et ils vont donc utiliser le marché des transferts pour se renforcer, et éviter une descente en Ligue 2. Pour le moment les Gones ont déjà recruté Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana, et Gift Orban.

Diego Moreira devrait revenir à Chelsea cet hiver

L'OL recrute beaucoup, mais pourrait aussi se séparer de certains joueurs. D'après les informations de RMC Sport , le prêt de Diego Moreira devrait être cassé par Lyon, et il serait donc en passe de revenir du côté de Chelsea. Le Portugais n'a jamais vraiment convaincu ses différents entraîneurs en France.

Une bonne nouvelle pour l'arrivée de Danjuma ?

Le départ de Diego Moreira pourrait faire un heureux. En effet, d'après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, la rupture du prêt du Portugais était conditionnée à l'arrivée d'Arnaut Danjuma. Il est donc très probable que l'international néerlandais débarque à l'OL, afin de renforcer l'attaque de l'équipe de Pierre Sage.