Mercato - OL : L'entourage de Benzema lâche sa réponse pour un retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema pourrait avoir déjà tiré un trait sur son aventure à Al-Ittihad. En froid avec ses dirigeants et son entraîneurs, l'ancien international français souhaiterait quitter son équipe. Un retour en Europe n'est pas exclu, notamment à l'OL selon les informations de RMC Sport. Mais très vite, l'entourage de Benzema a pris la parole pour mettre les choses au clair sur ce dossier.

Questionné en octobre dernier sur le mercato hivernal, John Textor avait promis du lourd. « En janvier, on va y aller. Même si c’est une période compliquée, on va y aller » avait confié le propriétaire de l'OL. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'Américain pourrait frapper fort en accueillant Karim Benzema. Désireux de quitter Al-Ittihad, Benzema serait ciblé par l'OL selon les informations de RMC Sport . Une mission impossible comme l'a confié Hugo Guillemet.





Mercato - OL : «C’est fini» pour le grand retour de Benzema https://t.co/1OcCtSeDY2 pic.twitter.com/u2pTQHnJSF — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

L'OL trop juste pour accueillir Benzema

« Quelqu’un m’en a parlé il y a huit jours en me disant : ‘‘il y a 10 jours, Textor a essayé de contacter quelqu’un en Arabie Saoudite, il y pense parce que Benzema est porté disparu avec son club’’. J’ai vérifié auprès du club, on m’a dit : ‘‘Impossible’’. Benzema a un contrat à 200M€, soit le budget annuel de l’OL. Donc avec son salaire, il peut faire tourner l’OL pendant un an » a lâché le journaliste de L'Equipe sur le plateau de L'Equipe du Soir.

« C’est complètement faux »