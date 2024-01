Mercato : «Il faut tourner la page», révolution à l’OM ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria ne semble plus faire l’unanimité auprès des supporters qui l’ont pourtant un jour surnommé El Mago pour ses prouesses sur le marché des transferts, et il en est de même pour les observateurs. Jérôme Rothen, dans la foulée de l’élimination en 1/16èmes de Coupe de France, appelle à une nouvelle ère à l’OM.

L’OM est en régression depuis quelques semaines selon Daniel Riolo qui a avoué s’être fait avoir par Pablo Longoria sur les ondes de RMC lundi soir pour l’ After Foot . L’éditorialiste de RMC a même fait part d’un départ inéluctable de Longoria à la fin de saison. Jérôme Rothen demande plus : les têtes à la fois du président Pablo Longoria, mais aussi du propriétaire Frank McCourt.

Jérôme Rothen réclame les têtes de Longoria et de McCourt

Pour l’émission de RMC intitulée Rothen s’enflamme , le consultant du média et ancien joueur du PSG estime que trop, c’est trop, après l’élimination prématurée de l’OM en 1/16èmes de finales de la Coupe de France. « Je pense qu’il faut tourner la page avec Pablo Longoria et avec l’actionnaire McCourt. Ça ne marche pas et ils n’ont pas assez de moyens aujourd’hui. Avec tout ce qui s’est passé sur les derniers mois, le début de saison, les erreurs de recrutement, d’entraîneurs, ceux qui sont partis au bout d’un an, que ce soit des caractériels ou pas, peu importe. Ils n’ont pas été investis sur plusieurs années, et c’est la réalité du passage de Pablo Longoria à la présidence ».

«Je pense que McCourt doit s’entourer d’un nouveau président»