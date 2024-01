Mercato - OM : Thauvin se met à genou pour son transfert

Thibault Morlain

A l’été 2015, après deux saisons à l’OM, Florian Thauvin a fait ses valises pour rejoindre Newcastle. Mais dans le nord de l’Angleterre, ça a été compliqué pour l’international français, qui a rapidement regretté Marseille. C’est ainsi que Thauvin n’a pas hésité à appeler Vincent Labrune et le supplier pour le faire revenir sur la Canebière.

Pour Florian Thauvin, l’expérience en Premier League aura été un calvaire. Parti à Newcastle, l’ancien joueur de l’OM a galéré en Angleterre. C’est ainsi qu’après un an et demi chez les Magpies, en janvier 2016, Thauvin a fait son retour à Marseille, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’être transféré définitivement à l’été 2016 à l’OM.



« Je t’en supplie, fais moi revenir »

Malheureux à Newcastle, Florian Thauvin a tout fait pour revenir à l’OM, allant jusqu’à supplier Vincent Labrunce, président olympien de l’époque, de le faire revenir. Pour Carré , Thauvin a en effet raconté : « J’ai appelé Vincent Labrune et je lui ai dit : « Je t’en supplie, fais moi revenir ». Il m’a dit : « Non, je ne peux pas, tu te rends comptes, on ne peut pas t’acheter. C’est mission impossible, on ne va jamais y arriver ». On a réussi à trouver un accord pour que je revienne en prêt. Je me rappelle, j’avais un accord sur le salaire avec Vincent, je devais revenir avec le même salaire que quand je suis parti. Quand j’arrive pour signer à l’OM, Vincent n’était pas là, c’était un de ses adjoints qui était là. On va pour signer les papiers, je me demande où est Vincent, il n’avait pas pas pu se libérer. L’adjoint me dit : « Par contre, il y a un truc qui a changé, c’est le salaire qui ne va pas être le même que ce que tu as prévu. On a des restrictions budgétaires. C’est soit tu signes, soit tu reprends l’avion et tu retournes à Newcastle. J’ai signé, je fais 6 bons mois et puis c’est Franck Passi qui prend la tête de l’équipe. Il me dit : « Si c’est moi l’entraîneur, je vais tout faire pour te faire venir ».

« J’ai dit à Benitez que que je voulais retourner à l’OM »