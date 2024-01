Mercato - OM : Ce transfert qui a sauvé Marseille de la catastrophe

Thibault Morlain

Pour Florian Thauvin, la première aventure à l’OM aura duré deux saisons. En effet, arrivé à l’été 2013, l’actuel joueur de l’Udinese a fini par partir au mercato estival 2015. Thauvin avait alors pris la direction de la Premier League, s’engageant avec Newcastle. Un transfert qui était plus important que jamais pour l’OM puisque le club phocéen courait à la catastrophe.

« J’ai dû partir pour éviter ce dépôt de bilan »

Se confiant pour Carré , Florian Thauvin a raconté les raisons de son départ de l’OM pour Newcastle. Une opération qui a alors permis à Marseille d’éviter un dépôt de bilan : « Là vient le problème. Le club avait énormément besoin d’argent parce qu’ils étaient au bord du dépôt de bilan à ce moment là. J’ai dû partir pour éviter ce dépôt de bilan. J’avais une très bon relation avec Vincent Labrune, à un moment donné, il m’a tendu la main, il m’a donné l’opportunité de réaliser mon rêve, je sentais qu’il fallait qu’il trouve une solution et que je pouvais l’être. Il fallait que je rend la pareille à Vincent et rendre à l’OM. Vu que j’étais une solution, j’ai accepté de partir ».

