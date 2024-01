Mercato - Real Madrid : Benzema claque la porte, la raison est dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, Karim Benzema prenait la décision de ne pas prolonger son contrat et de quitter librement le Real Madrid après quatorze ans de bons et loyaux services. Le joueur français a fait ses adieux au club espagnol avant de rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi une telle décision ? Jérôme Rothen a la réponse.

Il y a encore quelques mois, Karim Benzema annonçait son désir de terminer sa carrière au Real Madrid. Mais à la surprise général, alors qu'il semblait enclin à prolonger son contrat d'une saison, le buteur tricolore a pris la décision de quitter l'Espagne et de se rendre en Arabie Saoudite.





Mercato - OL : «C’est fini» pour le grand retour de Benzema https://t.co/1OcCtSeDY2 pic.twitter.com/u2pTQHnJSF — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Benzema a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite

Agé aujourd'hui de 36 ans, Karim Benzema s'est engagé avec Al-Ittihad, un club qu'il souhaiterait déjà quitter selon des sources proches du dossier contactées par l' AFP . Au micro de RMC , Jérôme Rothen s'est prononcé sur ce choix de Benzema, annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de l'OL.

« C’est juste une affaire d’oseille »