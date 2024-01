PSG : Coup de tonnerre sur le mercato, le rêve d'Al-Khelaïfi brisé ?

Arnaud De Kanel

Après Jurgen Klopp, c'est au tour de Xavi d'annoncer son départ. Le coach catalan a confié qu'il quittera le FC Barcelone en fin de saison et les rumeurs ne cessent de circuler depuis samedi soir. Rêve de longue date de Nasser Al-Khelaïfi, Thiago Motta fait partie des candidats sérieux au poste au Barça.

La valse des entraineurs se poursuit et c'est au tour de Xavi de se joindre le bal. Suite à la défaite du Barça, le Catalan a annoncé qu'il quittera son club en fin de saison. Les Blaugrana pourraient alors se tourner vers Thiago Motta, un profil qui fait rêver le président du PSG depuis quelques années.

PSG : Luis Enrique surprend tout le monde, il persiste https://t.co/CQEE6oP3XL pic.twitter.com/l1eXIQtJf5 — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Coup de tonnerre, Xavi annonce son départ !

L'histoire entre le Barça et Xavi touche à sa fin. « C'est une situation qui requiert du bon sens et j'ai décidé que le 30 juin je ne continuerai pas comme entraîneur du Barça. Nous en avons parlé avec Joan Laporta et le secteur sportif et je pense que le club a besoin d'un changement de dynamique. En tant que culé, en pensant au club et aux joueurs, je pense qu'ils se libéreront et seront plus calmes. En pensant en tant qu'homme du club, je pense que le mieux est de partir le 30 juin. Cela dit, je ferai de mon mieux pendant les quatre mois restants, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j'espère que la dynamique changera », a déclaré Xavi. Pour le remplacer, Thiago Motta serait une option crédible d'après la presse espagnole.

Motta répond à la rumeur Barça