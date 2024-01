Mercato - PSG : Un transfert tombe à l’eau, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses semaines, le Bayern Munich s'est montré intéressé par Nordi Mukiele. Les dirigeants bavarois avaient même révélé l'existence de négociations avec leurs homologues parisiens. Mais finalement le joueur du PSG ne rejoindra pas la formation allemande, car c'est Sacha Boey qui lui a finalement été préféré. L'état-major du Bayern a expliqué les raisons de ce choix.

Sauf revirement de situation, Nordi Mukiele devrait finalement rester au PSG cet hiver. Le Français était très courtisé par le Bayern Munich, mais c'est finalement son compatriote Sacha Boey qui a rejoint la formation de Bundesliga. Un transfert qui pourrait avoir coûté environ 30M€ au multiple champion d'Allemagne.

Boey avait brillé contre le Bayern Munich en LDC

Lors de la phase de groupe de Ligue des champions, le Bayern Munich avait affronté Galatasaray, et Sacha Boey était titulaire avec le club turc. Ce dernier avait marqué les esprits, et cela a notamment poussé les dirigeants bavarois à le recruter, comme l’a affirmé Jan-Christian Dreesen, directeur général du Bayern, pour le site officiel du club. « Nous sommes heureux d’avoir signé un contrat à long terme avec un jeune joueur à fort potentiel, Sacha Boey. Il s’est très bien comporté lors des deux matches de Ligue des champions contre nous. Cela signifie que nous n’avons pas seulement amélioré la profondeur de notre équipe, mais que nous avons également ajouté de la qualité. »

Le Bayern Munich est ravi du transfert de Boey