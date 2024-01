PSG : Luis Enrique surprend tout le monde, il persiste

Alexis Brunet

Le PSG doit faire sans Achraf Hakimi, parti à la CAN avec le Maroc. Le club de la capitale se retrouve donc seulement avec un spécialiste du poste de latéral gauche, Nordi Mukiele. Mais Luis Enrique n'est pas décidé à suivre la logique, puisqu'il devrait encore une fois aligner Carlos Soler à ce poste, contre Brest.

Depuis le début de saison, Achraf Hakimi impressionne tout le monde en Ligue 1. Le Marocain semble être particulièrement à l'aise dans le dispositif mis en place par Luis Enrique, et il se montre très régulièrement décisif. L'absence de l'ancien joueur du Real Madrid, pour cause de CAN, est donc un vrai coup dur pour le PSG.

Soler devrait être titulaire contre Brest

Pour pallier l'absence d'Achraf Hakimi, Luis Enrique peut s'appuyer sur Nordi Mukiele, qui connaît bien le poste de latéral. Mais le coach du PSG ne fait pas comme tout le monde, et il a plusieurs fois aligné Carlos Soler à ce poste, ou bien Warren Zaïre-Emery. D'après les informations de L'Équipe , c'est le milieu de terrain espagnol qui devrait débuter au poste de latéral droit contre Brest.

Mercato : Une nouvelle star au PSG l’été prochain ? https://t.co/hu8FJWiChS pic.twitter.com/UUoBYrHvFV — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Mukiele sur le départ ?

Le choix de ne pas s'appuyer sur Nordi Mukiele peut aussi être en raison d'un possible départ du Français. Ce dernier est pisté de longue date par le Bayern Munich, mais le club allemand a plutôt recruté Sacha Boey en provenance de Galatasaray.