PSG : Luis Enrique prépare une énorme surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Nuno Mendes fait progressivement son retour à l'entraînement, Luis Enrique a été interrogé sur la possibilité d'aligner le latéral portugais à gauche de sa défense, en même temps qu'Achraf Hakimi. Cela donnerait un profil très offensif à son onze de départ, mais l'entraîneur du PSG n'écarte pourtant pas cette option.

Blessé, Nuno Mendes n'a toujours pas joué cette saison. Son retour semble proche, mais plusieurs doutes existent concernant son intégration dans le système de Luis Enrique. Et pour cause, à droite, Achraf Hakimi est très offensif ce qui pousse le technicien espagnol à aligner un profil plus défensif à gauche pour compenser, en l'occurrence Lucas Hernandez. Néanmoins, Luis Enrique est persuadé que les deux latéraux offensifs peuvent jouer ensemble.

Mercato - PSG : C’est terminé pour un transfert à 90M€ https://t.co/YWRs5rwGxy pic.twitter.com/9vIgHXj8co — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Mendes et Hakimi alignés ensemble ? Luis Enrique dit oui

« Un équilibre possible avec Mendes et Hakimi ? Vous savez on veut des bons joueurs qui peuvent jouer ensemble. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, quand on a le ballon, c'est 11 attaquants que je veux et quand on n'a pas le ballon 11 défenseurs », assure le coach du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Évidemment que Nuno Mendes et Hakimi peuvent jouer ensemble»