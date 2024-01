PSG - Mbappé : Un «désastre» veut être évité

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France a rendez-vous à l’Euro à l’été 2024, quelques semaines plus tard, certains pourraient enchainer avec les Jeux Olympiques. Kylian Mbappé ne s’est d’ailleurs pas caché, il veut disputer ces JO en France. Un sujet chaud qui fait parler depuis plusieurs mois déjà et le président de la FFF, Philippe Diallo, a de nouveau pris position.

Actuel sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry sera en charge de la sélection olympique aux prochains JO. Alors que l’objectif sera d’aller décrocher la médaille d’or à domicile, l’une des questions est de savoir quels seront les joueurs sélectionnés et surtout qui, de plus de 23 ans, sera appelé. Kylian Mbappé a déjà posé sa candidature pour être de la partie lors de ces Jeux Olympiques et bien évidemment, tout le monde rêve de voir le joueur du PSG sous les ordres de Thierry Henry durant l’été.

« Je souhaite la meilleure équipe possible »

Rapporté par Le Figaro , Philippe Diallo s’est prononcé sur la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Le président de la FFF a alors lâché : « Je souhaite que Mbappé fasse partie de l’équipe olympique ? Je souhaite la meilleure équipe possible. Avec trois joueurs hors limite d'âge, ça ouvre un panel assez large de joueurs qui sont susceptibles de participer à ces JO. Si j’en ai parlé avec lui ? J'en ai parlé avec lui et avec d'autres et ce que je peux vous dire c'est que si on n'avait pas ces problèmes de calendrier, on n'aurait que l'embarras du choix, parce que beaucoup de joueurs veulent y participer ».

« Ce que l'on veut éviter, c'est ce qui s'est passé à Tokyo. Ça a été un désastre »