PSG : «Pas besoin de faire la paix», il balance sur son clash avec Mbappé !

Benjamin Labrousse

En octobre 2023, le PSG s’était imposé dans la douleur sur la pelouse du Stade Brestois (2-3). Une rencontre qui avait été marquée par l’échange très houleux entre Kylian Mbappé et plusieurs joueurs de Brest. Alors que le PSG accueille la formation d’Eric Roy ce dimanche soir, Hugo Magnetti est revenu sur ce fait de jeu avec le numéro 7 parisien.

Cette saison, le PSG a parfois dû batailler pour s’imposer. Cela avait notamment été le cas lors de la rencontre face à Brest le 29 octobre dernier. Kylian Mbappé avait inscrit un doublé, et avait permis, sur penalty, aux hommes de Luis Enrique d’aller arracher le succès au stade Francis le Blé. Après son but, le numéro 7 n’avait pas manqué de chambrer le public brestois, ce qui n’avait pas du tout plu à plusieurs joueurs du Stade Brestois, à commencer par Hugo Magnetti.

Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. https://t.co/KdSDPkSEUC — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2023

Mbappé agacé après le match aller à Brest

En zone mixte après la rencontre, Magnetti avait notamment fait part d’un « manque de classe » de la part de Kylian Mbappé. Plus tard dans la soirée, le principal intéressé s'en prenait sèchement à un journaliste partageant cet avis. Sur X , Mbappé déclarait : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau » .

« Là, c’était Mbappé, donc ça fait beaucoup plus parler »