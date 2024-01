Mercato : Une surprise de dernière minute bouclée par le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG totalise deux renforts à ce jour en ce mois de janvier, avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Alors que le mercato hivernal ferme ses portes jeudi, le club de la capitale passera-t-il encore à l’action pour mettre la main sur un nouveau joueur ? C’est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain n’en a pas terminé avec le mercato ! Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com samedi soir, un départ est proche de voir le jour dans la capitale. L’identité du joueur n’a pas filtré, mais Layvin Kurzawa ou Hugo Ekitike pourrait être concerné alors que les deux joueurs n’entrent pas dans les plans des Parisiens. L’Eintracht Francfort est notamment en discussion pour le prêt de l’attaquant. Et dans le sens des arrivées, cela pourrait également bouger d’ici jeudi.

Un défenseur recherché

Après la blessure à la cheville gauche de Milan Skriniar, le PSG scrute avec difficulté le marché des défenseurs. Luis Campos a notamment tenté sa chance avec Leny Yoro, mais le LOSC n’est pas vendeur. « Nous avons parlé de la situation. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Et il a compris qu'il devait rester ici et ne seulement penser qu'à Lille », a indiqué samedi l'entraîneur lillois Paulo Fonseca. Le PSG devra donc attendre l’été prochain pour se positionner à nouveau sur la pépite tricolore. D’après RMC , la piste De Ligt a elle aussi été activée, mais le Bayern Munich ne devrait pas non plus céder son joueur. La radio française a ajouté que la direction devrait s’activer avant la fin du mercato hivernal à ce poste.

Surprise au milieu de terrain ?