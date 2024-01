OM : Le grand attaquant de l'ère McCourt, c'est lui !

Amadou Diawara

Depuis le lancement du projet McCourt, un grand nombre d'attaquants se sont succédés à l'OM. D'ailleurs, le club phocéen a même réussi à attirer des noms clinquants ces dernières années, à l'instar de Mario Balotelli, Alexis Sanchez ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais qui est le plus grand buteur que l'OM ait connu depuis le rachat de Frank McCourt ? Voici la réponse !

En octobre 2016, l'OM a été racheté par le businessman américain Frank McCourt. Dès son arrivée à Marseille, le nouveau propriétaire du club phocéen a lancé son « OM Champions Project ». En effet, Frank McCourt voulait redorer le blason olympien et permettre à l'OM de retrouver les sommets à l'échelle nationale, puis européenne. Toutefois, il n'a toujours pas réussi à mener son club vers un titre.

Balotelli est le meilleur buteur de l'ère McCourt

Si l'OM n'a pas remporté le moindre titre sous l'ère McCourt, ce n'est pas faute d'avoir essayé de mettre les moyens nécessaires pour réussir cette mission. En effet, la direction marseillaise a toujours eu pour objectif de s'offrir de grands attaquants, et ce, dans le but de mener à biens ses projets. Ces dernières années, on a donc vu des stars offensives signer à l'OM. On peut citer par exemple Mario Balotelli, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang dernièrement. D'ailleurs, Super Mario s'est particulièrement illustré lors de son passage à l'OM, puisqu'il est actuellement le buteur le plus prolifique du projet McCourt.

Vitinha est le dernier du classement des buteurs de l'OM