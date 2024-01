Le PSG lâche 50M€, une légende valide !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a fait le pari de déclencher la clause libératoire de 50M€ d’Ousmane Dembélé. L’ancien joueur du FC Barcelone a réussi ses débuts au sein du club parisien, apportant beaucoup de danger de par sa capacité de percussion. Légende du club rouge et bleu, Javier Pastore admire les prestations du numéro 10 à Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de profondément remanier son effectif. Pour cela, le club parisien a choisi de miser sur des profils différents des années précédentes, avec le recrutement de plusieurs internationaux Français. Outre Lucas Hernandez, recruté pour 40M€, Randal Kolo Muani, arrivé quant à lui contre 90M€, le PSG a également misé sur l’arrivée d’Ousmane Dembélé. Après plusieurs saisons du côté du FC Barcelone, l’ailier de 26 ans disposait d’une clause libératoire de 50M€ dans son contrat. Une somme que le club parisien n’a pas hésité à débourser.

«J'ai moins de lucidité parce que je pars de loin»

Devenu rapidement important au sein du onze titulaire de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a souvent été critiqué pour son manque de finition. En novembre dernier, l’ailier parisien se confiait à ce sujet à l’Equipe : « On me dit souvent que j'utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que c'est parce que j'ai moins de lucidité parce que je pars de loin quand j'essaie d'éliminer un ou deux joueurs » .

«C’est un joueur qui est fantastique à voir»