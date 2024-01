PSG : Il veut priver Deschamps d’un «bonheur» !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola (21 ans) est prêt à franchir le cap d’international. C’est en effet ce qu’il a laissé entendre en interview pour Téléfoot l’attaquant du PSG. Régulièrement appelé en équipe de France Espoirs, Barcola s’est dit prêt à jouer l’Euro 2024. Mais l’adjoint de Thierry Henry chez l’équipe de France Espoirs veut conserver Bradley Barcola le plus longtemps possible.

Didier Deschamps a déjà pioché dans l’effectif de Thierry Henry de l’équipe de France Espoirs cette saison. Et qui plus est, de son ancien capitaine en la personne de Warren Zaïre-Emery. Transféré au PSG, dans le club de titi parisien, à la dernière intersaison, Bradley Barcola fait également les beaux jours des Bleuets.

Gaël Clichy veut garder Bradley Barcola chez les Bleuets

Devenu titulaire régulier dans le onze de départ de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait rapidement toquer à la porte de l’équipe de France A comme Warren Zaïre-Emery à l’automne dernier. Adjoint de Thierry Henry, Gaël Clichy espère pouvoir éloigner Barcola des Bleus pendant encore un petit moment comme déclaré à Téléfoot . « C'est un bonheur de l'avoir avec les espoirs, on espère l'avoir le plus longtemps possible. S'il continue à faire ce qu'il a fait les dernières semaines, il y a de belles choses qui se présentent pour lui ».

PSG : En duel avec Mbappé, il vend déjà la mèche https://t.co/Gss5mIImG0 pic.twitter.com/gsqatFeBCX — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

Barcola : «Si c’est les JO ce sera les JO, si c’est l’Euro ce sera l’Euro»

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Invité à s’exprimer sur ses objectifs en fin de saison, Bradley Barcola ne s’est fermé aucune porte. L’Euro avec Didier Deschamps en équipe de France ou bien les Jeux Olympiques à Paris avec Thierry Henry ? Tout est ouvert. « Si c’est les JO ce sera les JO, si c’est l’Euro ce sera l’Euro ».

«J’ai signé un contrat longue durée donc j'espère être là le plus longtemps possible»