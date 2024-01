PSG : En duel avec Mbappé, il vend déjà la mèche

Alexis Brunet

Kylian Mbappé marche sur l'eau avec le PSG. L'attaquant parisien a déjà inscrit 19 buts en Ligue 1, et il pourrait bien battre des records cette saison. Le titre de meilleur buteur lui tend les bras. C'est ce que pense Jonathan David, qui estime que la vraie bataille sera pour la deuxième place.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar l'été dernier, Kylian Mbappé est officiellement devenu le vrai leader de l'attaque du PSG. Malgré le fait que les deux Sud-Américains étaient des grands fournisseurs de passes décisives pour le Français, ce dernier se débrouille plutôt bien cette saison.

Déjà 19 buts pour Mbappé en Ligue 1

Kylian Mbappé écrase tout le monde au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Le joueur du PSG a déjà inscrit 19 buts en championnat, dont cinq penaltys. Le Français possède neuf réalisations d'avance sur le deuxième de ce classement, Wissam Ben Yedder.

Jonathan David va se battre pour la deuxième place