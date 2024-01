Mercato  : Après Mbappé, il annonce la prochaine star du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bradley Barcola ne cesse de surprendre. Arrivé au PSG l'été sur le point des pieds, l'ailier de 21 ans s'affirme comme l'une des grandes satisfactions de cette première partie de saison. Ceux qui le côtoient ne lui fixent aucune limite. A l'instar de Kylian Mbappé, il pourrait faire évoluer son jeu et intégrer le gratin mondial dans les prochaines années.

Et si le remplaçant de Kylian Mbappé était déjà présent dans les a rangs du PSG ? Le club n'aurait alors pas la nécessité de dépenser des millions sur le marché pour combler le départ de l'international français, en fin de contrat et pressenti pour rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois. Car depuis le début de la saison, Bradley Barcola s'est installé sur le côté gauche à la place de Mbappé, déplacé vers l'axe du terrain. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancienne pépite de l'OL assure. Sa sortie face au RC Lens le 14 janvier dernier a mis les projecteurs sur son talent, déjà connu de plusieurs observateurs, notamment de Gérard Baticle, aujourd'hui adjoint de Thierry Henry en équipe de France Espoirs.





« Jusqu'où il va aller ? »

« La question qu'on se pose plutôt, c'est jusqu'où il va aller ? C'est bien beau d'avoir un potentiel mais il faut l'exploiter, c'est ce que réussissent tous les grands champions. Kylian (Mbappé) a encore expliqué récemment qu'il avait développé d'autres cordes pour ne pas rester bloqué et être encore plus fort. Est-ce que Bradley aura cette curiosité, cette envie ? Il peut prendre ce chemin » a confié le technicien dans un entretien accordé à L'Equipe.

« J’espère être là le plus longtemps possible ! »