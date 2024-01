Un renfort très attendu est annoncé par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le début de la saison, Luis Enrique manque de solution sur le flanc gauche de sa défense, ce qui n’a pas incité le PSG à se positionner sur un joueur lors du mercato hivernal comme vous l’avait révélé le10sport.com. Le club compte sur Nuno Mendes, qui a justement participé à l’entraînement avec le reste du groupe ce vendredi. De bon augure pour la suite.

Il fera presque office de recrue à son retour en compétition avec le PSG. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 30 avril dernier et une défaite à Lorient en Ligue 1 (3-1), Nuno Mendes est attendu de pied ferme par Luis Enrique, contraint de bricoler s’il veut se passer des services de Lucas Hernandez, le titulaire à gauche de la défense. Opéré des ischio-jambiers fin septembre, l’international portugais poursuit depuis sa convalescence et semble proche de voir le bout du tunnel.

Bonne nouvelle pour Nuno Mendes

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé dans son traditionnel point médical que Nuno Mendes a effectué une partie de l’entraînement avec l’ensemble du groupe. De bon augure pour le latéral gauche de 21 ans qui pourrait prétendre à une place dans le groupe d’ici quelques semaines.

Pas de latéral gauche recruté

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le PSG a décidé de ne pas se positionner sur un autre latéral gauche durant le mercato hivernal malgré les pistes évoquées il y a quelques semaines. Le club disputera son 8e de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad le 14 février prochain.