C’est officiel, le PSG boucle un deal inattendu !

Après l'arrivée d'Arctos dans son capital, le PSG a officialisé un autre partenariat ce vendredi. Le club de la capitale s'est associé avec CFI Financial Group jusqu'en 2026. Cette entente devrait permettre au fournisseur de transactions en ligne de s'étendre à l'échelle internationale, et au PSG de laisser ses supporters profiter de nombreuses opportunités.

Racheté par QSI en 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a bien évolué depuis, au point de boucler des accords avec certaines grandes entreprises. Ce vendredi, le PSG a ainsi annoncé un partenariat jusqu’en 2026 avec CFI Financial Group. « Le premier fournisseur de transactions en ligne dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient aura le soutien du PSG pendant trois saisons » annonce le club de la capitale à travers un communiqué.

CFI Financial Group débarque au PSG

Hisham Mansour n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’avoir rejoint la famille PSG. « Nous sommes très heureux de lancer notre partenariat avec le Paris Saint-Germain, un club de football de premier plan synonyme de passion et d'une identité de marque unique et prestigieuse. Cette aventure représente un alignement harmonieux des valeurs, renforçant notre engagement à nous démarquer en tant que courtier leader de la région MENA, offrant des services de trading inégalés et des conditions optimales. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre route et de créer un héritage durable grâce à ce partenariat bien assorti avec le PSG » a indiqué le fondateur et directeur général de CFI Financial Group.

«De nombreuses opportunités uniques» pour les supporters du PSG ?