PSG - Qatar : La réponse est tombée pour Zidane

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé comme une piste plausible ces dernières années pour venir entraîner le PSG, Zinedine Zidane serait le grand fantasme des hautes instances du club de la capitale depuis Doha, au Qatar. Mais son fils a lâché une réponse claire à ce sujet et refroidit définitivement les ardeurs du PSG.

Alors que le PSG a multiplié les changements d’entraîneur ces dernières années, un nom pour le moins prestigieux est revenu à plusieurs reprises pour prendre le poste : celui de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français serait le fantasme absolu des hautes sphères du PSG depuis Doha, au Qatar, qui rêveraient de l’avoir sur le banc. Mais il semblerait que les dirigeants qataris doivent se faire une raison en ce qui concerne Zidane…

Mercato - PSG : Coup dur pour la nouvelle recrue, il annonce la couleur https://t.co/SF8pmq5aAs pic.twitter.com/hDflTQHwQw — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

« Le voir au PSG, ce serait compliqué »

Récemment interrogé par le Média Carré , le fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane, a jeté un gros coup de froid sur le PSG et semble plutôt ouvrir la porte à l’OM : « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour Marseille, mais on n’en parle pas trop. Quoi qu’il arrive, c’est lui qui prendra la décision d’où il veut aller entraîner, et on sera contents de sa décision. Le voir au PSG serait plus compliqué », explique le fils de Zidane.

« Marseille, c’est notre ville »