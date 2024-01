EXCLU - Hervé Renard : La Côte d'Ivoire est recalée, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Après l'humiliation face à la Guinée équatoriale, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Pour pallier ce départ, les Eléphants ont tenté de rapatrier Hervé Renard sous la forme d'un prêt. Toutefois, la FFF a refusé de lâcher le patron de son équipe féminine. Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé a affirmé que la Côte d'Ivoire pouvait remporter sa Coupe d'Afrique des Nations sans Hervé Renard.

Pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a eu très chaud. En effet, les Eléphants se sont qualifiés in-extremis pour les huitièmes de finale de la compétition, et ce, malgré l'humiliation contre la Guinée équatoriale (défaite 4-0). Malgré tout, Jean-Louis Gasset a quitté son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire avant le début de la phase à éliminations directes. Et pour combler le vide laissé par le technicien français, la fédération ivoirienne de football a tenté de boucler le retour d'Hervé Renard. Toutefois, la FFF (Fédération Française de Football) a refusé de prêter le sélectionneur de son équipe féminine.

«Bien sur qu'ils peuvent gagner sans Hervé Renard»

Contacté par Le 10 Sport, Guy Roland Ndy Assembé s'est montré rassurant quant au parcours de la Côte d'Ivoire, et ce, malgré l'échec avec Hervé Renard. « La FFF a refusé de prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Eléphants peuvent gagner la CAN sans lui ? Oui, il y a des gens qui sont en place et qui œuvrent pour ça. Ils ont les diplômes, les connaissances footballistiques. Pourquoi pas ? Ils ont leur chance, donc bien sur qu'ils peuvent gagner sans Hervé Renard. Je sais qu'ils ont fait appel à lui parce qu'il les a fait gagner une fois (en 2015). On connait son parcours avec les sélections, on sait quel entraineur il est, mais ils peuvent gagner sans lui. S'il n'est pas là, ce n'est pas un drame. Il y a des gens qui sont aptes aussi à mener une sélection au plus haut » , a jugé l'ancien gardien du Cameroun.

«S'il n'est pas là, ce n'est pas un drame»