CAN 2024 : Le Sénégal est victime d'une vieille malédiction

Amadou Diawara

Sacré à la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, le Sénégal défendait son titre en Côte d'Ivoire. Toutefois, les Lions de la Teranga sont tombés en huitièmes de finale, battus par le pays hôte. Pour la septième fois d'affilée, le tenant du titre de la CAN ne disputera pas les quarts de finale.

Lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a remporté le trophée face à l'Egypte, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Alors qu'ils défendaient leur titre en Côte d'Ivoire, les Lions de la Teranga ont fait forte impression au premier tour. Tombés dans le groupe C, la poule de la mort, les hommes d'Aliou Cissé ont battu à la fois le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Grâce à ces résultats, la bande à Sadio Mané a terminé en tête de son groupe. Le Sénégal s'est donc offert le droit d'affronter le troisième de la poule A en huitième de finale : la Côte d'Ivoire.

Tenant du titre, le Sénégal est déjà éliminé de la CAN

Ce lundi soir, le Sénégal s'est frotté à la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les Eléphants sont passés totalement à côté de leur premier tour, ils ont tout de même réussi à éliminer les Lions de la Teranga à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4). Eliminé avant les quarts de finale de la CAN, le Sénégal est victime d'une vieille malédiction. En effet, les sept derniers tenants du titre de la Coupe d'Afrique des Nations sont sortis prématurément de la compétition.

Les sept derniers vainqueurs de la CAN n'ont pas atteint les quarts