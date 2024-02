Mbappé : L’offre audacieuse du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin prochain, mais aucune officialisation n'est tombée pour le moment. Une tendance claire se dégage néanmoins depuis quelques jours puisque Kylian Mbappé aurait choisi de rejoindre le Real Madrid. Mais l'offre du Qatar est toujours valable.

L'avenir de Kylian Mbappé devrait prochainement prendre un tournant décisif. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin, et cette fois-ci, il devrait donner sa réponse bien avant le mois de mai comme ce fut le cas en 2022. D'ailleurs, une première tendance se dessine.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mbappé ? https://t.co/8nNy7ZhRWH pic.twitter.com/9Q3b9gmg9r — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Mbappé d'accord avec le Real Madrid ?

Et pour cause, Le Parisien a lâché une bombe ce week-end en annonçant que Kylian Mbappé avait choisi de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Aucun accord n'aurait été trouvé de façon officielle, mais la tendance serait claire.

L'offre du PSG est toujours d'actualité, mais...