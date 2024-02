Le PSG galère, la surprise est totale

Alexis Brunet

Le PSG est premier au classement en Ligue 1, et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, mais tout n'est pas parfait au sein de l'équipe de Luis Enrique. Les Parisiens ne sont pas toujours au rendez-vous dans les duels, lorsqu'ils affrontent des équipes qui mettent de l'impact. Une donnée qui n'a pas échappé à certains adversaires, mais qui a surtout surpris.

Le PSG n'a plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 7 novembre dernier, et une défaite 2-1, face à l'AC Milan en Ligue des champions. Les résultats sont donc bons pour les joueurs du club de la capitale, pourtant, le champion de France ne fait pas l'unanimité.

Le PSG a du mal à mettre de l'impact

D'après les informations de L'Équipe , certains adversaires du PSG sont surpris par le manque de répondant dans les duels des Parisiens. Les joueurs du club de la capitale ont beaucoup de mal contre les équipes qui mettent de l'impact, et les secondes périodes sont souvent moins bien réussies que les premières.

Une seconde période ratée contre Brest

Cela était notamment le cas le 28 janvier dernier contre Brest. Alors que le PSG menait 2-0 à la mi-temps, les partenaires de Kylian Mbappé avaient eu plus de mal en seconde période, et ils avaient fini par concéder le match nul, 2-2, avec un dernier but brestois à la 80ème minute.