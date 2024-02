Mbappé - PSG : Le Qatar a déjà tout prévu

Benjamin Labrousse

Plus les semaines passent, plus l’avenir de Kylian Mbappé devient un sujet crucial dans la planète football. En fin de contrat en juin prochain et après sept saisons au PSG, le numéro 7 ralliera-t-il l’Espagne ? Du côté des dirigeants parisiens, tout a changé. Après avoir tout donné au Français en 2022, Paris est désormais capable d’avancer sans Mbappé.

Début janvier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé n’avait pris aucune décision concernant son futur club. Alors que le PSG arrive dans une période cruciale de sa saison, il semblerait ainsi que le Français souhaite rester focalisé sur les prochaines échéances du club de la capitale. Néanmoins, l’attaquant de 25 ans devra prochainement trancher.

Real Madrid : Ça va se chamailler à l'arrivée de Kylian Mbappé https://t.co/nwkwjCu9O8 pic.twitter.com/sQ2ngyaBXs — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Le PSG comprend la position difficile de Mbappé

Ce dimanche, la presse espagnole et plus précisément MARCA , affirme que le PSG comprend la position de Kylian Mbappé. Le club parisien acceptera n’importe quelle décision de la part du Français, qu’il décide de rallier le Real Madrid ou bien d’accepter de prolonger une nouvelle fois à Paris.

Le PSG a confiance en son projet sans Mbappé