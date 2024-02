Gattuso annonce un coup dur à l'OM

Benjamin Labrousse

Depuis le mois de novembre 2023, l’OM et Gennaro Gattuso doivent composer sans Valentin Rongier, capitaine et élément fort du milieu de terrain phocéen. Opéré du genou il y a quelques mois, le joueur de 29 ans n’est toujours pas de retour à Marseille. Présent en conférence de presse, l’entraîneur italien s’est montré peu rassurant à l’égard de l’évolution de la blessure de Rongier.

Un gros coup dur. Le 4 novembre dernier, l’OM perdait Valentin Rongier sur blessure. Le capitaine marseillais s’était fracturé la rotule du genou gauche face au LOSC. Rapidement opéré après ce choc, le milieu de terrain de 29 ans était annoncé indisponible pour une durée de trois mois. Mais alors que l’OM a connu un mois de janvier très compliqué, le retour de Valentin Rongier se fait désespérément attendre…

Un joueur de l’équipe de France a dit non à l’OM ! https://t.co/uZjpKJVbyk pic.twitter.com/dePenZfeD0 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

« On a baissé un petit peu le rythme »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso s’est montré assez pessimiste à l’égard de la situation de Valentin Rongier. « Je pensais, on avait dit, que c'était histoire de quelques semaines encore et que ça allait arriver rapidement. Malheureusement, on a baissé un petit peu le rythme parce qu'il a un peu le tendon rotulien qui lui fait mal » , a confié l’entraîneur de l’OM dans des propos rapportés par le Phocéen .

« Lui, il voudrait reprendre tout de suite »